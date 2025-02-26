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ABD ve Rus heyetleri İstanbul’da bir araya gelecek
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ABD ve Rus heyetleri İstanbul'da bir araya gelecek

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 15:05 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 15:05

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat’ta İstanbul’da bir araya geleceğini açıkladı. Başkan Erdoğan geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Ankara'da ağırlamıştı. Zelenskiy ile görüşmesinde arabuluculuk toplantıları için "ideal ev sahibinin" Türkiye olduğunu söylemişti. Lavrov'un ABD-Rusya heyetlerinin İstanbul'da bir araya geleceğini duyurması ise arabuluculuk çalışmalarında Türkiye'nin ön plana çıktığını bir kez daha gösterdi.

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