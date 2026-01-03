PODCAST CANLI YAYIN
ABD Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar: Şirketlerimiz bayram edecek

ABD Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar: Şirketlerimiz bayram edecek

ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarının arka planında petrol rezervlerinin bulunduğuna dair tartışmalar sürerken, ABD Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar’dan gelen açıklama dikkat çekti. Salazar, Venezuela’nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğunu vurgulayarak, “Maduro’dan kurtulduğumuz anda Amerikan şirketleri bayram edecek, bu trilyon dolarlık bir fırsat. Aynı zamanda Venezuela halkına da yardım etmiş oluruz” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Washington’un Caracas’a yönelik politikalarının ekonomik ve enerji çıkarlarıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.

Bunlar da Var

Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 1'i ağır 3 yaralı
Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın böyle görüntülendi
Küçükçekmece'de 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın böyle görüntülendi
Van'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Van'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Esra Erol emniyet teşkilatına dil uzatılmasına izin vermedi
Esra Erol emniyet teşkilatına dil uzatılmasına izin vermedi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle