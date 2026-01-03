ABD Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar: Şirketlerimiz bayram edecek

ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırılarının arka planında petrol rezervlerinin bulunduğuna dair tartışmalar sürerken, ABD Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar’dan gelen açıklama dikkat çekti. Salazar, Venezuela’nın dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğunu vurgulayarak, “Maduro’dan kurtulduğumuz anda Amerikan şirketleri bayram edecek, bu trilyon dolarlık bir fırsat. Aynı zamanda Venezuela halkına da yardım etmiş oluruz” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Washington’un Caracas’a yönelik politikalarının ekonomik ve enerji çıkarlarıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları yeniden gündeme taşıdı.