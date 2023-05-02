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7'li koalisyona Konya şoku! Konya'da Başkan Erdoğan'ı yüzbinlerce kişi miting alanını doldurdu

7'li koalisyona Konya şoku! Konya'da Başkan Erdoğan'ı yüzbinlerce kişi miting alanını doldurdu
02.05.2023 20:44

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Başkan Erdoğan, Konya Kılıçarslan Meydanı'nda, Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. 14 Mayıs öncesi sahada son sürat çalışmalarına devam eden Başkan Erdoğan, Konya'da 140 bin vatandaşla bir araya geldi. Başkan Erdoğan Konyalılara, "Antalya'dan geliyoruz ve Antalya'da 100 bini aşkın sağ olsun dostlar vardı. Ama şimdi Konya'da aldığım resmî rakamı söylüyorum. Hamdolsun şimdi 140 bin kişi meydan da var. Bu ne aşktır ya Rabbi! Bu ne aşk" diye seslendi. Öte yandan geçtiğimiz hafta 7'linin düzenlediği Konya mitingindeki alanın boşluğu adeta Konya kararını vermiş dedirtti.

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