7 işçinin öldüğü parfüm tesisi yıkılıyor!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm dolum tesisinde incelemelerin tamamlanmasının ardından yıkım çalışmalarına başlandı. Yangınla ilgili 7 şüpheli tutuklu bulunuyor.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan parfüm dolum tesisinde 8 Kasım'da çıkan yangında 7 işçi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. İncelemelerin ardından hasarlı tesisin yıkımı için çalışmalar bugün başlatıldı. Güvenlik önlemleri altında yürütülen yıkım, patlamanın ardından kullanılamaz hale gelen yapının tamamen sökülmesini kapsıyor.

Yangın Raporu: Statik Elektrik Kaynaklı Tutuşma

Hazırlanan ön raporda, üretim sırasında etil alkolün kazana aktarımı esnasında statik elektrik boşalması veya elektriksel temas sonucu tutuşma meydana geldiği, bunun patlamayı ve ardından geniş çaplı yangını tetiklediği ifade edildi. Yangında yaşamını yitiren işçiler Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan, Hanım Gülek (52) ve vardiya amiri Tuncay Yıldız olmuştu.

7 Şüpheli Tutuklu, 5 Belediye Personeli Açığa Alındı

Faciaya ilişkin yürütülen soruşturmada 11 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dilovası Belediyesi, süreçle bağlantılı olarak Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ve zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay'ı da açığa aldı.

