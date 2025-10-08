PODCAST CANLI YAYIN
7 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı! Başkan Erdoğan rozetleri tek tek taktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda farklı partilerden 7 belediye başkanına rozet taktı.

AK Parti millete hizmet yolunda saflarını güçlendirmeye devam ediyor.

7 BELEDİYE BAŞKANI DAHA KATILDI

Farklı partilerden 7 belediye başkanı bugün AK Parti'ye katıldı.

ROZETLERİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen grup toplantısı sonrası belediye başkanlarına rozeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İşte AK Parti kadrolarına katılan yeni isimler:

1-Ardahan Göle Gökhan Budak CHP
2-Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara DP
3- Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir DEVA
4- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak ATAŞ DEVA
5- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol YRP
6-Giresun ören beldesi - Soner Erkan YRP
7-Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük YRP

