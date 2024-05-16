6-8 Ekim olayları davasında karar günü! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

6-8 Ekim 2014'te çıkan sokak eylemlerine ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada kararlar açıklandı. Figen Yüksekdağ 30 yıl 3 ay, Ahmet Türk 10 yıl hapis cezası çarptırıldı. Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Selahattin Demirtaş hakkında devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. 10 yıl daha hapis alan Demirtaş'ın cezası 38 yıl 6 aya çıktı. 47 suçtan yargılanan Demirtaş'ın hapis cezası 42 yıla yükseldi. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, Aydoğan Ahıakın ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...