3 ilde uyuşturucu operasyonu: Piyasa değeri 4 milyar 385 milyon Türk Lirası!

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Ağrı, Edirne ve Iğdır'da zehir tacirlerine ağır bir darve vurdu. Üç farklı operasyonda, 4 milyar 385 milyon Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli bütünlüğümüzün asli unsuru olan aile ve toplum yapımız ile gençlerimizin korunması başta olmak üzere toplumun genelini tehdit ederek terörizme ve organize suç örgütlerine finansman sağlayan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelemizi, kararlılıkla ve sıfır tolerans anlayışıyla aralıksız sürdürüyoruz." denildi.