16 ilde siber suç operasyonu: 126 gözaltı

16 İLDE SİBER SUÇ OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis ekiplerince 16 ilde siber suçlara yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Son 5 gündür devam eden operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Siirt'te yürütülen çalışmalarda yakalanan şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 41'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

YASA DIŞI BAHİS VE DOLANDIRICILIK

Şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerine para transferine aracılık ettikleri, çocuk müstehcenliği içeren görüntüler bulundurdukları, sosyal medya ve oltalama siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları belirlendi.

"VATANDAŞLARIN ZARAR GÖRMESİ ENGELLENDİ"

Bakan Yerlikaya, operasyonlarla yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve dolandırıcılık gibi siber suçların önüne geçildiğini belirterek, vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesinin engellendiğini ifade etti.