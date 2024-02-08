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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024, 23:49 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024, 00:35

▶️ Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan mikro yer çekimi ortamında deney

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine bir video çekti. Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin ilk astronotu; mikro yer çekimi ortamında cisimlerin hareket dinamiklerini incelediği, dönme ve atalet durumu üzerine keyifli bir video çekti. Newton'un hareket yasalarının uzayda nasıl işlediğini gösteren bu video, uzay fiziğine dair merakınızı giderecek" denildi.

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