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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024, 15:51 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024, 16:40

▶️ MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İzmir'deki taksici cinayeti hakkında "Taksi şoförümüzü katleden alçağın cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan çıkarılması, hayat boyu rezil ve rüsva içerisinde yaşaması adalet ve hakkaniyet mecburiyetidir" dedi. Öte yandan Güldür Güldür'ün 'Gazi' skecine tepki gösteren Bahçeli, "Bir mizah programında rol alan soytarıların, gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri, yüzyıl önce Cumhuriyet'in ilanına küstahça atılan 'darbe' iftirası, 'baskı var' diyerek şehitlerimize rahmet okumayan korkakların varlığı, kahraman evlatlarımızın kanını döken terör saldırıları, gün be gün azgınlaşan bölücü dayatmalar çok dikkat çekici provokasyonlardır ve kaynak üstü dışarıdadır" ifadelerini kullandı.

Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeliden Güldür Güldürün Gazi skecine tepki: Soytarılar
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Güldür Güldür'ün 'Gazi' skecine tepki: Soytarılar

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