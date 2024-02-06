▶️ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: "25 adrese operasyon 40 gözaltı"

Son dakika haberleri... Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Öte yandan, DHKP/C üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önüne toplu taşıma ile olay yerine geldikleri, metrobüsle Adliye durağında inerek saldırının meydana geldiği Adalet Sarayı önüne geldikleri anlaşıldı. Başkan Erdoğan, Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı hakkında "Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi. Öte yandan olaya ilişkin son durumu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " 25 adrese operasyon yapıldı. 40 gözaltı yapıldı. Operasyonlar devam ediyor" dedi.