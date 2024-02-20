▶️ DEM Parti'de aday başvurusu belirsizliği! Detayları Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir A Haber'de aktardı

Son dakika haberi! Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Terörün siyasi ayağı DEM Parti'nin İBB adaylık başvurusunun seçim kuruluna geç verildiği iddia edildi. DEM Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na aday listesinin teslimini geciktirdiği iddialarına Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Herhangi bir gecikme yok, başvurumuzu vaktinde yaptık" dedi. İl Seçim Kurulu, kamera kayıtlarına göre DEM Partililerin 17.02-17-04'te geldiğinin görüldüğü belirtilirken DEM Partililer 16.50'de binaya geldiklerini iddia ediyor. A Haber canlı yayınına katılan Kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Daşdemir, DEM Parti'nin bu listeleri bilerek geciktirdiğini ve bunun İstanbul'da CHP ile devam eden pazarlıkların bir sonucu olabileceğini ifade etti.