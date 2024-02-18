İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, MHP Bayrampaşa Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Murat Kurum, CHP ve DEM partinin seçim adına bir uzlaşı içinde olduğunu işaret ederek, “Biz, Cumhur İttifakı’mızla birlikte girdiğimiz her seçimde galip geldik. Kirlik ittifaklar peşinde koşmadık. Bir masa etrafında oturduk, adam gibi ittifak kurduk. 15 Temmuz gecesi; o kurduğumuz ittifakta, o birliktelikte Sayın Cumhurbaşkanımız ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bir kardeşlik hukuku içinde çalıştı. Bize yakışan, ülkemizin geleceği adına atılacak adımları çok daha güçlü bir şekilde atmaktır" ifadelerini kullandı.