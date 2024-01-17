▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan Fenerbahçe Kulübü'ne ziyaret!

FENERBAHÇE'YE ZİYARET

Murat Kurum daha sonra Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN TURNUVA

Koç, "Sayın Bakanımıza bu yarışta başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin." dedi.

Kurum ve Koç 6 Şubat'ta gerçekleşen depremden etkilenen 11 il için bir turnuva düzenlemeyi gelirinin de bölgeye aktarılmasını planladıklarını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Murat Kurum ziyarete ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birçok branşta büyük birikime sahip köklü spor kulübümüz Fenerbahçe'yi ziyaret ettik. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştuk. Asrın felaketi sonrası birlikte çalıştığımız deprem bölgesi için neler yapabileceğimizi konuştuk. Süper Kupa finalinin deprem bölgesinde oynanması için de istişarelerde bulunduk. Fenerbahçe yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.