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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 17 Ocak 2024, 18:01 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024, 18:18

▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan Fenerbahçe Kulübü'ne ziyaret!

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ziyaretinde konuştu. Kurum, göreve geldiklerinde İstanbul'u yeni statlarla, spor merkezleriyle şehrin her yerine yayılan spor alanlarıyla donatacaklarını ifade etti.

FENERBAHÇE'YE ZİYARET
Murat Kurum daha sonra Fenerbahçe'yi ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN TURNUVA
Koç, "Sayın Bakanımıza bu yarışta başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin." dedi.

Kurum ve Koç 6 Şubat'ta gerçekleşen depremden etkilenen 11 il için bir turnuva düzenlemeyi gelirinin de bölgeye aktarılmasını planladıklarını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Murat Kurum ziyarete ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Birçok branşta büyük birikime sahip köklü spor kulübümüz Fenerbahçe'yi ziyaret ettik. Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştuk. Asrın felaketi sonrası birlikte çalıştığımız deprem bölgesi için neler yapabileceğimizi konuştuk. Süper Kupa finalinin deprem bölgesinde oynanması için de istişarelerde bulunduk. Fenerbahçe yönetimine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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