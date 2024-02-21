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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024, 18:49 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024, 18:52

▶️ Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum esnaf ziyareti sırasında tramvay sürdü!

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Kurum, Bahçelievler Şirinevler Meydanı ve yaya yolunda esnafları ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum’a ziyaretleri sırasında Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve berberindeki heyet eşlik etti. Kurum, esnaf ziyareti sırasında döner kesip vatandaşlara ve basın mensuplarına ikram etti. Şirinevler Meydanı’nda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Murat Kurum, Başkan Bahadır ile birlikte tramvay sürdü.

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