▶️ Cumhur İttifakı’nın ABB Başkan Adayı Turgut Altınok'tan emeklilere müjde: "Her ay 5 bin TL destek verilecek"

Cumhur İttifakı ABB Adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarını soluksuz sürdürüyor. AK Parti Ankara İl Teşkilatı ile kol kola çalışmalarını sürdüren Altınok'un son durağı Sincan Belediyesi tarafından inşa edilen Mevlana Spor Kompleksi'nin açılışı oldu. Altınok burada, "Emeklerimize ayda 5 bin lira sosyal refah desteği vereceğiz. Doğalgaz desteği 1.000 lira vereceğiz. Kart vereceğiz, yine 2 bin 500 liralık bir kart vereceğiz" şeklinde seçim vaadinde bulundu.

Sincan Belediyesi tarafından inşa edilen Mevlana Spor Kompleksi'nin açılışı Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ülkü Efe Demirhan, ABB Grup Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan ve MHP Sincan İlçe Başkanı Nihat Oğuz Alkan'ın katılımıyla yapıldı.

"SİNCAN'DAN EN AZ YÜZDE 75 OY İSTİYORUZ"

Açılışta yaptığı konuşmada Sincan'dan yüksek oranda oy istediklerini belirten Altınok, "Mahallenizi sokaklarınızı ve bu Başkent'imizin, aziz Ankara'nın her köşesini eserler ve hizmetlerle donatacağız. Buna inanıyor musun Sincan? Sincan yüzde 75 destek verecek mi? Yüzde 100'ünü istiyoruz. Hangi partiye oy verirse versin. Bütün şehrin hizmetkârı olacağız. Ayırmadan, bütün şehrin, bütün kentin hizmetkarı olacağız. Sonuçta kim kazanacak? Ankara kazanacak inşallah. Sizler kazanacaksınız. Çocuklarımız ve torunlarımız kazanacak. Rabbim nasip ederse" dedi.

"EN ÜCRA KÖYDEKİ VATANDAŞIN AYAĞI ÇAMURA DEĞMEYECEK"

Altınok, Malıköy'de yaptığı konuşmada, "İki yıl içerisinde Ankara'nın köylerini, köyden mahalleye dönen yerler dâhil olmak üzere Avrupa standartlarına kavuşturacağız. Yani altyapısal anlamda kanalizasyonlarını, sularını yapacağız. Cumhuriyetimizin başkentinde hala su olmayan köyler var. Nüfusu büyük olan köylerimize ise spor tesisleri yapacağız. Her köyden de belediyemize işçi alacağız. Parklara, spor tesislerine bakacak eleman alacağız. Oralar pırıl pırıl olacak. Ankara'mızın en ücra yerinde yaşayan vatandaşımın bile ayağı çamura değmeyecek. Biz bunu Keçiören'de yaptık." dedi.

"KENDİ KENDİNE YETEN BAŞKENT YAPACAĞIZ"

Çitçiye destek vereceklerini de söyleyen Altınok, "Ankara'mızın köylerinin mâkus talihi değişecek. Tarım planlamasını yapıp kendi kendine yeten bir başkent yapacağız. 7 ilçemizde termal sular var, bunlardan faydalanacağız. Afyon Sandıklı domates ihraç ediyor, Ankara neden etmesin. Kışın dahi Ankaralı sebzesini kendi şehrinden temin edecek. Bu şekilde maliyet düşecek. Vatandaş daha uygun, ucuza şehrimizde ürettiğimiz sebzeleri tüketecek. Buna yaz diyorum, kış da dâhil. Toprak analizi yapacağız, analize göre çiftçilerimize tohumlar vereceğiz. Büyükşehirde olmayan sera Keçiören Belediyemizde var. O serada milyonlarca fide üretiyoruz ata tohumundan. Ücretsiz bir şekilde bu tohumları bütün Ankara'ya dağıtacağız. Evinde, balkonunda yetiştirsin. Konağı olmayan köylerimizin konağını yapacağız, mezarlığı bakımsız olanları yapacağız, morg ihtiyacı olan köylerimiz varsa onları halledeceğiz. Ayrıca ürettiğinizi satabileceğiniz pazar yerleri yapacağız, şu anda yollarda satılıyor. Buralarda ne güvenlik ne de lavabolar var, güzel satış yerleri yapacağız. 2 yılda en geç bunlar çözüme kavuşacak" ifadelerini kullandı.