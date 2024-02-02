▶️ CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri yine yalan oldu!
Göreve geldiği gündem itibaren İstanbul'u hizmetten yoksun hale getiren Ekrem İmamoğlu, İstanbulluyu yalan vaatlerle kandırmaktan geri durmadı. İndirim yerine sürekli zam üstüne zam yapan, ulaşımı durma noktasına getiren Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer yalanı ise Hızray oldu. 2019 yerel seçimleri döneminde “Hızray” inşa edeceğini vaat eden İmamoğlu projenin ise 2021’in sonunda tamamlanacağını söylemişti. Hızray projesi için bugüne kadar tek bir çivi dahi çakmayan İmamoğlu, 2024 yılında projeyi bir kez daha yapacağız diye duyurdu. İmamoğlu’nun açıklamaları ve yalanları büyük tepkilere neden olurken, projeyi nasıl hayata geçireceği ise büyük bir muamma.