Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

YARIN TRAKYA VE MARMARA'NIN BATISINDAN GİRİŞ YAPACAK

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün Perşembe Ülkede yağış yok. Rüzgar, Kuzey Ege ve Marmara'nın batısında lodos (güney batı) yönünden öğleden sonra kuvvetli esecek. Sıcaklıklar bugün 3-4 derece daha artıyor. İstanbul 18 derece. İzmir 21, Antalya 20, Ankara 14 derece.

Cuma sabah Trakya ve Marmara'nın batısında yağış başlıyor. İstanbul'a yağmur akşama doğru gelir. Akşam Ege ve Akdeniz bölgesini kapsar. Yarın sıcaklıklar 3-4 derece azalacak" ifadelerini kullandı.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA KAR VAR MI?

Prof. Dr. Şen, "Cumartesi daha da azalmasıyla Trakya ve Marmara'nın güneydoğusunda Batı Karadeniz iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar var.

Pazar günü Anadolu'da kar yağışı genişleyecek. Bu sistemde İstanbul'da kar yağışı görülmeyecek. Cuma günü İstanbul'da yağmur kuvvetli 16 derece, sıcaklık cumartesi pazar 7-8 dereceye düşecek." dedi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve cok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya'da pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Ağrı'nın doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -4°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu