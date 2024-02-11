▶️ CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den 'Osmanlı' düşmanlığı!

Yerel seçimlere giderayak CHP yine Osmanlı ve padişah düşmanlığı üzerinden sahnelenen seviyesiz oyunla, toplumun sinir uçlarını hedef alıyor. CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ecdadımızı hadsiz sözlerle hedef alarak, "Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye." ifadelerini kullandı. Skandal sözler sonrası Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu çok sert tepki gösterdi.