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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024, 18:02 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024, 18:21

▶️ Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Öte yandan, DHKP/C üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önüne toplu taşıma ile olay yerine geldikleri, metrobüsle Adliye durağında inerek saldırının meydana geldiği Adalet Sarayı önüne geldikleri anlaşıldı. Başkan Erdoğan, Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı hakkında "Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi. Saldırı hakkında 5 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 34 şüphelinin de gözaltına alındığını söyledi.

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