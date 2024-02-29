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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024, 11:39 Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024, 11:39

▶️ Adnan Oktar'ın cezaevi değiştirildi! 🎦

Cezaevinde 83 farklı avukatla 527 kez görüştüğü tespitinin ardından Erzurum Dumlu Cezaevi’ne sevk edilen Adnan Oktar şimdi de Van’a gönderildi. Oktar’ın, Erzurum’da da 30 günde 21 kadın avukatla 238 kez görüştüğü tespit edildi.

İstanbul'da Silivri Cezaevi'nde 83 farklı kadın avukatla 527 kez görüşen Adnan Oktar, örgütsel faaliyet kapsamında görüşmeler yaptığının tespitinin ardından mahkeme kararıyla avukatlarıyla görüşmesine kısıtlama getirilerek Erzurum Dumlu Cezaevi'ne sevk edilmişti. Oktar'ın burada da 30 gün içerisinde 238 görüşme yaptığı, 21'inin kadın avukat olduğu tespit edildi.

Adnan Oktar ile görüşen tüm avukatların stajyer ve yeni mezun olduğu belirlenirken, bu görüşmelerin örgüte yeni eleman temini kapsamında yapıldığı ortaya çıktı.

Sosyal medyadan genç ve güzel avukatlara kurulan tuzağın belgelerine de ulaştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırdığı Adnan Oktar'ın Silivri Cezaevi'nde 83 farklı kadın avukatla 527 kez görüştüğü ortaya çıkmıştı. Suç duyurusunda bulunulmasının ardından mahkeme Oktar'ın avukatlarıyla görüşmesine kısıtlama getirmişti.

KADINLARLA 500 SAAT
Adnan Oktar'ın 2022 Eylül ve Ekim aylarında 40 günde 527 kez avukatla görüştüğü ve bu avukatlardan 63'ünün kadın, 20'sininse erkek olduğu belirlenmişti.

Genç kadın avukatlarla 500 saat, erkeklerle ise 62 saat görüştüğü tespit edilmişti. 2023 yılı Şubat ve Mart aylarındaysa Oktar'ın 238 ziyaretçisinin olduğu, vekâletsiz avukat sayısının ise 209 olduğu öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre; ziyaret eden kadın avukat sayısı 21, erkek avukat sayısı ise 8 oldu. Kadın avukatlarının tamamının yeni mezun ve stajyer olması dikkat çekti. Örgütün önce avukat ilanı verdiği, aralarından güzel olanları seçtiği ve cezaevindeki görüşmelerin ardından örgüte kazandırdığı belirlendKedicikler olarak anılan kadınlar ve Adnan Oktar

Adnan Oktar suç örgütünün avukat devşirme sistemi.

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