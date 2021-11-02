Yargı 8. bölüm fragmanı nefes kesti: Ceylin çileden çıkar

Yargı 8. bölüm fragmanı izle! Kanal D’nin yeni dizisi Yargı fırtına gibi esiyor. Son olarak 7. bölümü ile izleyici karşısına çıkan dizisin merakla beklenen 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Ceylin, Engin'e gerçekleri itiraf ettirir. Yolun sonuna geldiğini düşünen Engin ise öfkelidir. Ancak bu durum Ceylin'i çileden çıkartır. Engin ile Ceylin arasında arbede çıkar. Son anda içeri giren Ilgaz Ceylin'i yerde yatarken bulur. Engin ise kaçmaya çalışır ancak Ilgaz'dan kurtulamaz. Mahkeme karşısına çıkan Engin bir bir gerçeği açıklamak istediğini söyler. Diğer taraftan Çınar da zor durumdadır. Babasına sığınır. İşte Yargı 8. bölüm fragmanı...