Haberler Video Fragman Videoları Sadakatsiz 31. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Derin'in Volkan ile olan ilişkisinde ortaya yeni gerçekler çıkıyor!

Sadakatsiz 31. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Derin'in Volkan ile olan ilişkisinde ortaya yeni gerçekler çıkıyor!

Sadakatsiz 31. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Derin'in Volkan ile olan ilişkisinde ortaya yeni gerçekler çıkıyor!
26.05.2021 22:20
Ana Sayfa 00:28
Kardeşlerim 15. bölüm 2....
Ana Sayfa 03:44
Şeyh Edebalı'dan Osman Bey'e...
Ana Sayfa 02:43
Türkiye'de aşılamada son durum
Ana Sayfa 01:35
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 15:23
Esra Erol’da bir mucize daha...
Ana Sayfa 05:39
50 yaş üstüne aşılama
Ana Sayfa 08:31
İbrahim Tatlıses’ten Oğuz...
Ana Sayfa 00:27
Alışveriş yapan kadının...
Ana Sayfa 27:52
Ömer Çelik'ten MYK Toplantısı...
Ana Sayfa 01:40
CHP ve İP'in ret oylarına...
Ana Sayfa 02:26
''Vergi, Prim borcu, İdari...
Ana Sayfa 03:54
Sedat Peker’in BAE’ye nasıl...

Sadakatsiz 31. bölüm sezon finali 2. fragmanı nefes kesti! Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteriyle bir döneme damga vuran Cansu Dere, şimdilerde Sadakatsiz'in Asya'sı olarak televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile paylaştığı dizide intikam sahneleriyle dikkat çekiyor. Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin 31. Sezon final bölümünü 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, Derin'in Volkan ile olan ilişkisinde ortaya yeni gerçekler damga vurdu. Sadakatsiz 31. bölüm sezon finali 2. fragmanı izle…


Fragman Videoları