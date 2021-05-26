Sadakatsiz 31. bölüm 2. fragmanı nefes kesti! Derin'in Volkan ile olan ilişkisinde ortaya yeni gerçekler çıkıyor!

Sadakatsiz 31. bölüm sezon finali 2. fragmanı nefes kesti! Ezel dizisinde canlandırdığı Eyşan karakteriyle bir döneme damga vuran Cansu Dere, şimdilerde Sadakatsiz'in Asya'sı olarak televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Başrollerini Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile paylaştığı dizide intikam sahneleriyle dikkat çekiyor. Kanal D'de ekrana gelen Sadakatsiz dizisinin 31. Sezon final bölümünü 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, Derin'in Volkan ile olan ilişkisinde ortaya yeni gerçekler damga vurdu. Sadakatsiz 31. bölüm sezon finali 2. fragmanı izle…