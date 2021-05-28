Camdaki Kız 7. bölüm full tek parça izle! Camdaki Kız 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız 7. bölüm yayınlandı. Yeni bölümün ardından merakla beklenen 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizde...

Camdaki Kız 7. bölüm ile perşembe akşamı dizi severlerin karşısına çıktı. Yeni bölümün ardından merakla beklenen 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Nalan'ın hastalanması sonucu gözler Feride'ye çevrilmiştir. Öte yandan Nalan, Muzo'ya Sedat'a aşık olduğunu itiraf eder. Bunun sonrasında Muzo, Rafet'e düğün hazırlıklarını hızlandırmasını söyler. İşte 8. bölüm fragmanı.

CAMDAKİ KIZ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Feride, Nalan'ı Sedat'la gördükten sonra Nalan için yapacakları tam bir felaket olacaktır. Sedat, Cana'ya karşı koyamaz ve tekrar bir araya gelir. Feride, Nalan'a Sedat'la evlenene kadar görüşmeyeceğini söyler. Ancak Sedat, en kısa sürede Nalan'la evlenmek ister. Sedat ve Nalan'ın gizli görüşmesi ise Feride'nin tüm kapıları kapatmasına neden olur. Gizli AVM'yi keşfedip, Gülcihan'ın evde saklandığını anlayan Tako, Gülcihan ve Döndü tarafından alıkonulur. Tako'nun ortadan kaybolması Koroğlu konağında bomba etkisi yaratır. Rafet her yerde Tako'yu ararken, ev halkı bu krizi nasıl çözecektir? Feride, Nalan'ın dünyayla bağlantısını koparıp, onu eve kapattığı için Sedat bir türlü Nalan'a ulaşamaz. Gün geçtikçe Nalan'a olan hisleri artan Sedat sonunda merak eder ve durumu ailesine açar. Bunun üzerine Koroğlu ailesi İpekoğlu ailesinin evine habersiz bir ziyarette bulunur. İlk defa Nalan'ın evine giden Muzo, yaşanmak üzere olan büyük felaketi engelleyebilecek midir?

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