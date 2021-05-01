Arka Sokaklar 589. bölüm fragmanı yayında! ‘Hüsnü'nün sevdiği kadın Esra, dükkanında vuruluyor!’

Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’ın 589. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda, Hüsnü ve ekip bir suçluyu kovalamaktadır. Bu kişi Esra'nın dükkanına girince acı olay gerçekleşiyor. Esra, ondan kaçmaya çalıştığı sırada adam onu sırtından vuruyor. Hüsün, bu olay karşısında yıkılırken, Esra'nın durumu merak konusu oluyor. Bu sırada ekip, Aycan'ın başındaki uyuşturucu şebekesini çökertmek için operasyonlarını sıklaştırıyor. Ezgi ise, Aycan'ı yakalayarak önemli bir adım atıyor. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!