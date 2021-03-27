Arka Sokaklar 584. bölüm fragmanı videosu yayınlandı! Hüsnü Çoban duydukları karşısında perişan oluyor

Giray, annesini öldüren Hüsnü'den intikam almak için Zeliş'i kaçırmıştır. İşkence edip, köhne bir binada esir olarak tutmaktadır. Zeliş'in kaybolması üzerine ekip hemen harekete geçer. Zeliş bulunur; fakat, hiç iyi değildir. Hastaneye yatırılan Zeliş'in yanında, Giray'ın madurlarından Selin refakatçi olarak beklemektedir. Doktor, Zeliş'i muayene ettikten sonra acı gerçeği söyler. Mesut, can yoldaşı, dostu Hüsnü'ye bu acı gerçeği zar zor söyler. Hüsnü, duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşar. Çoban Ailesine haber vermek ise, Engin Müdür'e düşer.