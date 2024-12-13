Akıldan Kalbe fragmanı yayınlandı

Kerem Alışık ile Hande Soral birlikte seyirciyle buluşuyor... Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün'ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu'nun oturduğu "Akıldan Kalbe" filmi 20 Aralık'ta gösterime girecek. Duygusal sahneleriyle kalplerde iz bırakacak filmde Kerem Alışık ve Hande Soral baba-kız olarak seyircilerin karşısında olacak. İşte nefes kesen fragman...