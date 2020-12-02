Esra Erol'da aile dramı! 18 yaşındaki kızın hayali 46 yaşındaki evli ve 5 çocuklu adam

Esra Erol'un başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında farklı bir aile dramı daha ortaya çıktı... Esra Erol'un sunduğu programına katılan 18 yaşındaki Neslihan Dinler'in çaresiz anne ve babası kızlarının evli ve 5 çocuk babası Farraç Sarraç tarafından zorla alıkonulduğunu belirtti. Bunun üzerine Esra Erol'da programına bağlanan Neslihan Diner, Farraç Sarraç'ın evli olduğunu bildiğini ifade edip kendi isteğiyle kaçtığını açıkladı. Farraç Sarraç'ın canlı yayında söyledikleri de herkesi çileden çıkardı. İşte Esra Erol'da yaşanan o aile dramının detayları...