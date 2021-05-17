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Şampiyon Beşiktaş'tan Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz

Şampiyon Beşiktaş'tan Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz
17.05.2021 18:02
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Beşiktaş, sezonun son haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek 16. şampiyonluğunu kazandı. Maç öncesi takıma seslenerek moral veren ünlü sunucu Esra Erol ise bugünkü canlı yayında büyük bir sürprizle karşılaştı. Kara kartallı oyuncular, Esra Erol için özel bir video hazırlayarak siyah-beyaz renklere gönül veren sunucuya teşekkür etti. İşte detaylar…


Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla büyük bir sevinç yaşadı. Maç öncesi moral videosu çeken Erol, şampiyonluğun ardından da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Bugünkü canlı yayına Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayarak başlayan Esra Erol, Sergen Yalçın'a, yönetime ve futbolculara teşekkür etti.

Erol, yayının ilerleyen dakikalarında ise büyük bir sürprizle paylaştı. Esra Erol'a hazırlanan sürpriz videoda Beşiktaş oyuncularının başarılı sunucuya teşekkür ettiği görüldü.

Esra Erol'da Videoları