Esra Erol'da yüzde 50 engelli Mükerrem'den Türkiye'yi şoke eden itiraflar! Kız kardeşimin eşi Emin... 14.01.2020 23:34

Esra Erol'da canlı yayına damga vuran DNA testi sonucu! Esra Erol'un kapısını çalan Cennet Günay, evli olan kızının 2 çocuğunu da alarak eşini terk ettiğini söyledi. Cennet Günay'ın yardım isteğini geri çevirmeyen Esra Erol ve ekibi, kızı Mükerrem ve torunlarını Ankara'da buldu. Cuma günkü yayında çarpıcı açıklamalarda bulunan Mükerrem, 10 aylık çocuğunun sevgilisinden olduğunu iddia etti. Dün yayınlanan yeni bölümde 10 aylık çocuğunun babasının Talip olmadığı ortaya çıkmıştı. Hayat hikayesi ile Türkiye'yi şoke eden Mükerrem Demir bugün yayınlanan bölümde çok konuşulan itiraflarda bulundu. İşte Mükerrem Hanım'ın açıklamaları...