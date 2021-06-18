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Esra Erol'da İlknur'un 7 çocuğundan vazgeçip yanına kaçtığı Eşref canlı yayında...

Esra Erol'da İlknur'un 7 çocuğundan vazgeçip yanına kaçtığı Eşref canlı yayında...
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Eşref Bey yan stüdyodan yayına bağlandı ve evli olmadığını, İlknur Hanım ile de 3 aydır TikTok üzerinden tanıştıklarını dile getirdi. İlknur Hanım tesadüf olarak takipleştiklerini sözlerine ekledi. Eşref Bey, bir tek Yasemin'in bir kere cici baba dediğini, diğer çocukların öyle bir şey demediğini, İlknur Hanım'ın 7 çocuğu olduğunu bildiğini ama ailesinin bilmediğini, program vesilesi ile onların da öğrendiğini ifade etti. Eşref Bey, İlknur Hanım'ın çok kötü zamanlar geçirdim demesi sonucu kendisine geldiğini, bir tek pişmanlığının İlknur Hanım'ın kendisine çöplük kenarında fotoğraf attığını ve onu silmesi olduğunu, bilse programa atacağını, İlknur Hanım'ın kötü zamanlar geçirdiğini söyledi.


Eşref Bey yan stüdyodan yayına bağlandı ve evli olmadığını, İlknur Hanım ile de 3 aydır TikTok üzerinden tanıştıklarını dile getirdi. İlknur Hanım tesadüf olarak takipleştiklerini sözlerine ekledi. Eşref Bey, bir tek Yasemin'in bir kere cici baba dediğini, diğer çocukların öyle bir şey demediğini, İlknur Hanım'ın 7 çocuğu olduğunu bildiğini ama ailesinin bilmediğini, program vesilesi ile onların da öğrendiğini ifade etti. Eşref Bey, İlknur Hanım'ın çok kötü zamanlar geçirdim demesi sonucu kendisine geldiğini, bir tek pişmanlığının İlknur Hanım'ın kendisine çöplük kenarında fotoğraf attığını ve onu silmesi olduğunu, bilse programa atacağını, İlknur Hanım'ın kötü zamanlar geçirdiğini söyledi.
Esra Erol'da Videoları