Esra Erol'da çileden çıkaran olay! Hülya Özsoy'un annesine yaşattıkları şoke etti... 31.01.2020 21:20

Esra Erol'da programında yaşananlar izleyenleri çileden çıkardı. Esra Erol'da canlı yayını bırakıp giden Arif'in arkasından Hülya'nın hareketi milyonları şaşkına çevirdi. Esra Erol'dan yardım isteyen Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 yaşından beri konuştuğu Arif'e kaçtığını öğrendi. Hülya Özsoy'a olan sevgisinden gözleri dolan Recep Özsoy her şeye rağmen eşinin eve dönmesini isterken Hülya, Arif Yörük ile kalmakta ısrarcı oldu. Esra Erol'da bugün olanlar tüm Türkiye'yi sarstı. Evine dönmesi için memleketten gelen Hülya'nın annesi Habibe Hanım, kızını bir türlü ikna edemedi. Hülya'nın annesi Habibe'ye yaşattıkları izleyenleri şoke etti. İşte tüm detaylar...

Esra Erol'da programında yaşananlar izleyenleri çileden çıkardı. Esra Erol'da canlı yayını bırakıp giden Arif'in arkasından Hülya'nın hareketi milyonları şaşkına çevirdi.

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