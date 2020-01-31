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Esra Erol'da çileden çıkaran olay! Hülya Özsoy'un annesine yaşattıkları şoke etti...

Esra Erol'da programında yaşananlar izleyenleri çileden çıkardı. Esra Erol'da canlı yayını bırakıp giden Arif'in arkasından Hülya'nın hareketi milyonları şaşkına çevirdi. Esra Erol'dan yardım isteyen Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 yaşından beri konuştuğu Arif'e kaçtığını öğrendi. Hülya Özsoy'a olan sevgisinden gözleri dolan Recep Özsoy her şeye rağmen eşinin eve dönmesini isterken Hülya, Arif Yörük ile kalmakta ısrarcı oldu. Esra Erol'da bugün olanlar tüm Türkiye'yi sarstı. Evine dönmesi için memleketten gelen Hülya'nın annesi Habibe Hanım, kızını bir türlü ikna edemedi. Hülya'nın annesi Habibe'ye yaşattıkları izleyenleri şoke etti. İşte tüm detaylar...

31.01.2020 21:04 - Son Güncelleme: 31.01.2020 21:21
Esra Erol'da çileden çıkaran olay! Hülya Özsoy'un annesine yaşattıkları şoke etti...

Esra Erol'da programında yaşananlar izleyenleri çileden çıkardı. Esra Erol'da canlı yayını bırakıp giden Arif'in arkasından Hülya'nın hareketi milyonları şaşkına çevirdi. Esra Erol'dan yardım isteyen Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 yaşından beri konuştuğu Arif'e kaçtığını öğrendi.

Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol'da canlı yayınına katılarak yardım istedi.

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Esra Erol'da çileden çıkaran olay! Hülya Özsoy'un annesine yaşattıkları şoke etti...

Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.

Esra Erol'da çileden çıkaran olay! Hülya Özsoy'un annesine yaşattıkları şoke etti...

4 aydır kayıp olan eşini aramak için Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi.

Esra Erol'da çileden çıkaran olay! Hülya Özsoy'un annesine yaşattıkları şoke etti...

İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.

Esra Erol'da çileden çıkaran olay! Hülya Özsoy'un annesine yaşattıkları şoke etti...

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.

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