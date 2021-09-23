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Esra Erol’da büyük yüzleşme! ‘Kocam kadın ticareti yapıyor’ diyen Gizem herkesi şaşkına çevirdi

Esra Erol’da büyük yüzleşme! ‘Kocam kadın ticareti yapıyor’ diyen Gizem herkesi şaşkına çevirdi
23.09.2021 19:46
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2, 3, 5 yaşlarında ve 7 aylık olan 4 çocuğu evde yalnız bırakarak Hakan Küçükbaltacıoğlu’na kaçan Gizem Yangöz, eşi Onur Yangöz ile canlı yayında yüzleşti. Gizem Hanım, canlı yayın sırasında “Hakan için kadın tüccar diyorlar. Beni esas kocam mağdur etti” diyerek izleyicileri şaşkına çevirdi.


Gizem Hanım Hakan Bey'in kendisini koruduğunu, asıl eşinin kendisine zarar vermeye çalıştığını, Hakan Bey'in de korumaya çalıştığını o sebeple eşinin sinirlendiğini söyledi. Gizem Hanı eşinin her seferinde "Bir daha eve erkek almayacağım" dediğini o sebeple ayrılmadığını dile getirdi.

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