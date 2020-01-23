Esra Erol'da büyük hesaplaşma! Hülya'nın annesi Habibe Hanım stüdyoda! 23.01.2020 21:21

Esra Erol'da canlı yayınında Hülya Özsoy ve Recep Özsoy'un yüzleşmesi milyonları ekran başına kilitlemişti. Esra Erol'un kapısını çalan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük isimli bir gence kaçtığını iddia etti. Gözyaşları içerisinde eşi Hülya'yı ne kadar çok sevdiğini anlatan Recep, boşanmak istemediğini söyledi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Recep Özsoy, "İnternete lanet ediyorum" açıklamaları da çok konuşuldu. Dün aylar sonra eşi Recep Özsoy ile karşılaşan Hülya Özsoy, Esra Erol'da bugün uzun zamandır görmediği annesiyle bir araya geldi. Anne Habibe, kızı Hülya Özsoy hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kızının ileri derecede şeker hastası olduğunu söyleyen anne Habibe, "Hülya bana sana yeni damat getireceğim" dediğini iddia etti. Arif Yörük'ün canlı yayına bağlanarak "İstanbul'da 2+1 ev tuttuk" dediği evi Esra Erol'da ekibi görüntüledi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Recep-Hülya Özsoy çiftinde büyük buluşma!