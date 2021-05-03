Esra Erol'da Berna Hanım'ın isyanı! Çocuklarını reddeden baba Mehmet Ateş canlı yayına bağlandı...

Berna Balaban, çocuklarını reddeden Mehmet Ateş ile Esra Erol’da yüzleşti! Berna Hanım, 4 yıl beraber yaşadığı ancak aralarında resmi nikah bulunmayan Mehmet Ateş’in çocuklarını reddettiğini belirterek Esra Erol’dan yardım istedi. Mehmet Ateş ise canlı yayına bağlanarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Berna Hanım, 4 yıl birlikte yaşadığı Mehmet Ateş ile aralarında dini nikah olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Mehmet, asker kaçağı olduğu için ve devlette bazı sorunları olduğu için nikah kıyamıyoruz. Mehmet ile nikah kıyamamamızın nedeni annesi zaten. Mehmet'ten ayrıldığım gün karakola sığındım.

Mehmet ile tartıştığımız için bana zarar vereceğinden dolayı korktum. O gün de babamı buldum. Babam beni bir çeyrek altın karşılığında amcamın oğlu ile evlendirdi. 2 ay evlerinde kalınca 2 aylık hamile olduğumu öğrendim. Amcam ve ailesi çocuğumu kabul etmiyordu.

Mehmet'e çocuk senden dediğimde bana inanmadı. Çocuğun kendinden olmadığını her zaman söylüyordu ben doğum yapınca çocuk bana benzemiyor deyip beni bıraktı gitti.

Ben o hastanede günlerce kaldım parasızlıktan dolayı hastaneden çıkamadım, Mehmet'in çıkıp çocuklarına sahip çıkmasını istiyorum. Ben babasız büyüdüm çocuklarımın da öyle büyümesini istemiyorum Mehmet çocuklarına sahip çıksın"

Canlı yayına telefonla bağlanan Mehmet Ateş ise Berna Hanım ile 1.5 yıl birlikte olduk dedikten sonra 2 yıl diyerek ifadesini değiştirdi.

Büyük kızı olan Melisa varken Berna Hanım'dan ayrıldığını dile getiren Mehmet Bey, Berna Hanım'ın annesi ile hep tartıştığını, sırf bu sebeple askerliğe bile gidemediğini söyledi.

Mehmet Bey, iki çocuk için de DNA verebileceğini belirtirken Berna Hanım'ın programa çıkma nedenini sorguladı.

Öte yandan Mehmet Bey annesi ve babasının hasta olduğunu o sebeple stüdyoya gelemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Berna Hanım uyuşturucu sattığı için gelemeyeceğini iddia etti.