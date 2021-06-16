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Esra Erol’da Ali, karısı İlknur ile karşı karşıya geldi

Esra Erol’da Ali, karısı İlknur ile karşı karşıya geldi
16.06.2021 18:49
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İlknur Hanım stüdyoya geldi ve eşine bana yüzüme konuş diye bağırdı ve herkesin kendisini cani anne olarak bildiğini şimdi kendisinin konuşacağını açıkladı. Eşine boşanalım diye çok söylemlerde bulunduğundan söz eden İlknur Hanım, eşinin benden boşanırsan bak ben sana ne yapıyorum diye kendisini tehdit ettiğini iddia etti.


İlknur Hanım stüdyoya geldi ve eşine bana yüzüme konuş diye bağırdı ve herkesin kendisini cani anne olarak bildiğini şimdi kendisinin konuşacağını açıkladı. Eşine boşanalım diye çok söylemlerde bulunduğundan söz eden İlknur Hanım, eşinin benden boşanırsan bak ben sana ne yapıyorum diye kendisini tehdit ettiğini iddia etti.
Esra Erol'da Videoları