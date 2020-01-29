Haberler Video Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Sevincini gizleyemedi, led ekranda bulunan muhabirinin görüntüsüne sarıldı
Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Sevincini gizleyemedi, led ekranda bulunan muhabirinin görüntüsüne sarıldı

Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Sevincini gizleyemedi, led ekranda bulunan muhabirinin görüntüsüne sarıldı

29.01.2020 21:49

Esra Erol'da programının 29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. Geçici velayet hakkı kendisinde olmasına rağmen 3 ve 2 yaşlarındaki çocuklarını 7 aydır göremeyen anne, Esra Erol sayesinde çocuklarına kavuştu. Esra Erol ise, sevincini saklayamadı. Muhabirinin led ekranda bulunan görüntüsüne sarıldı.


Geçici velayet hakkı kendisinde olmasına rağmen 3 ve 2 yaşlarındaki çocuklarını 7 aydır göremeyen anne, Esra Erol sayesinde çocuklarına kavuştu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında bir anne daha evlatlarına kavuştu. 5 Haziran 2019 tarihinden beri çocuklarının yüzünü göremeyen 25 yaşındaki Kezban Durmuş, Esra Erol'dan yardım istedi. Yaklaşık 3.5 yıl önce Ulaş Çelik Durmuş ile evlenen ve 3 çocuk sahibi olan Kezban Durmuş, eşinin 3 ve 2 yaşlarındaki 2 çocuğunu 7 aydır kendisinden kaçırdığını iddia etti. Gözyaşları içinde isyan eden Kezban Durmuş, çocuklarının geçici velayetinin kendisinde olduğunu, her yolu denemesine rağmen bir türlü evlatlarına ulaşamadığını ifade etti.



Yaklaşık 1 haftadır eşi Ulaş Çelik Durmuş ile iletişim kurmaya çalışan Esra Erol'da ekibi, gelen ihbarları tek tek değerlendirdi. Çocuklarıyla birlikte İstanbul'da gizli bir yerde saklandığı düşünülen Durmuş, yerini söylememekte ısrar etti. Yaklaşık 7 aydır İstanbul'un muhtelif yerlerinde saklanmayı başaran baba Durmuş, Esra Erol'da izleyicisinin gözünden kaçmadı. Programı arayarak ihbarda bulunan izleyiciler sayesinde çocuklara ulaşıldı. Esra Erol ise, sevincini saklayamadı. Muhabirinin led ekranda bulunan görüntüsüne sarıldı.
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