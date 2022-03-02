Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Emre 19 yıldır görmediği ağabeyini buldu

Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Emre Özesmer, “Birkaç yıl önce annem bir abim olduğunu söyledi” diyerek kardeşini bulmak için yardım istedi. Babası Zülküf Özesmer’in vefat ettiğini ve onu hiç görmediğini dile getiren Emre Bey, “Baba eksikliğini abimle doldururum diye düşündüm” diyerek yürek sızlattı. Abisi Mesut Özesmer’i bulmak için çeşitli yollara başvurduğunu ancak sonuca ulaşamadığını belirten Emre Bey, programın ilerleyen dakikalarında ilk kez kardeşinin sesini duydu.