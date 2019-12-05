Haberler Video Esra Erol'da 5 Aralık son bölüm tek parça izle!

Esra Erol'da 5 Aralık son bölüm tek parça izle!

05.12.2019 22:49

Ekranlarında Esra Erol'da programı haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşuyor. Programda yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla takip edilirken programı kaçıranlar Esra Erol'da programının bugünkü bölümünü izlemek istiyor. Canlı yayını kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 5 Aralık bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Esra Erol'da Videoları