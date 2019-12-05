Ekranlarında Esra Erol'da programı haftaiçi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşuyor. Programda yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından merakla takip edilirken programı kaçıranlar Esra Erol'da programının bugünkü bölümünü izlemek istiyor. Canlı yayını kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler için Esra Erol'da 5 Aralık bölümü izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Esra Erol'da 5 Aralık son bölüm tek parça izle!05.12.2019 22:49
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