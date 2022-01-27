Esra Erol canlı yayında çileden çıktı: Aynı isyanı iki çocuklu adam yaklaştığında da göster

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına anne ve babasıyla başvuran Münevver Yıldırım, kız kardeşi Elif Yıldırım'ın (18), 40 yaşında evli ve 2 çocuklu Kadir Akkoyun’a kaçtığını iddia ederek yardım istedi. Kadir Akkoyun’un eşi ise ihaneti canlı yayında öğrendiğini belirterek “Çatı katında buldum Elif'i” dedi. Stüdyoya getirilen Elif ise canlı yayında sinir krizi geçirdi. Elif’in yüzünü göstermek istememesi üzerine devreye giren Esra Erol ise çileden çıktı. Konuşurken sinirden titrediği görülen başarılı sunucu, ders niteliğinde bir açıklamada bulundu. İşte o anlar...