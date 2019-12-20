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Esra Erol'da 20 Aralık bölümü tek parça izle!

20.12.2019 19:24

Esra Erol'da programı ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyicisiyle buluşuyor. Bugün canlı yayında yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Canlı yayını ekranları başında takip edemeyenler ise Esra Erol'da 20 Aralık izleme yollarını araştırıyor. Esra Erol'da 19 Aralık izle seçeneğini takvim.com.tr'de bulabilirsiniz.


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