Tufan, Tefo'yu öldürmeye çalışıyor! EDHO 150. yeni bölüm

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 150. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Tufan, Tefo'yu öldürmeye çalışıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.
Tufan, Tefo'yu öldürmeye çalışıyor! EDHO 150. yeni bölüm03.12.2019 23:05
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