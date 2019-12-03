Tufan, Tefo'yu öldürmeye çalışıyor! EDHO 150. yeni bölüm 03.12.2019 23:05

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 150. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Tufan, Tefo'yu öldürmeye çalışıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.