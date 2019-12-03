Tipi, Haşmet'le kavga ediyor! EDHO 150. yeni bölüm 03.12.2019 21:57

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 150. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde "Sen ölmek istemişsin Haşmet" repliği dikkat çekerken Tipi, Haşmet'le yüzleşiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.