Özlem müjdeli haberi veriyor! EDHO 150. yeni bölüm 03.12.2019 23:14

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 150. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Özlem, Çakırbeyli ailesine müjdeli haberi veriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.