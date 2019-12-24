Tufan, Hızır'ı öldüremiyor! EDHO yeni bölüm 24.12.2019 22:27

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 153. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde Tufan, Hızır ve Alparslan'a tuzak kuruyor. Çıkan çatışmada zor durumda kalan Tufan kaçıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini takvim.com.tr/video adresinde bulabilirsiniz.