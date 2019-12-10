Haberler Video Tefo, Tufan hakkındaki gerçeği itiraf ediyor! EDHO 151. yeni bölüm

Tefo, Tufan hakkındaki gerçeği itiraf ediyor! EDHO 151. yeni bölüm

10.12.2019 23:03

ATV ekranlarında büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Tefo'nun "Tufan, Altan ile birlikte depodaydı" diyerek gerçeği açıklaması herkesi şaşırttı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.


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