Haşmet ve Hızır Alparslan'ın kararı nedeniyle karşı karşıya geliyor! EDHO 166. bölüm

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 166. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Haşmet ve Hızır Alparslan'ın kararı nedeniyle karşı karşıya geliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm özel videoları için www.takvim.com.tr/video adresini ziyaret edebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 166. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hemen Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşeceksin!"

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır.

ALPARSLAN OLAYIN PEŞİNDE

Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır.

ALPARSLAN MASADA KİMİ VURUYOR?

Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler. Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir.

HIZIR, YAMAN KORKMAZ'IN MEKANINDA

Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur.

SİNCAN AİLESİ ÇAKIRBEYLİLERE BELA OLUYOR

Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer.

ÇAKIRBEYLİLER BEKLENMEDİK BİR DÜŞMANLIKLA KARŞI KARŞIYA

Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.