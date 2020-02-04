Feyyaz'ın hainliği ortaya çıkıyor! EDHO yeni bölüm 04.02.2020 22:46

Salı günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam 155. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Feyyaz'ın "Hızır ölmeden, kendimi açığa çıkarmamaya kararlıyım!" sözleri izleyenlerin dikkatini çekti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin özel sahnelerini https://www.takvim.com.tr/video adresinden izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, tüm uyarılara rağmen Hatem'i öldürerek çok büyük bir savaş başlatmıştır. Bu savaşta düşmanı küçümsemek yapılacak en büyük hata olacaktır.

BÜYÜK SAVAŞ KAPIDA!

Sadece Hızır'ı değil kadınıyla çocuğuyla tüm Çakırbeylilerin hayatının riske girdiği bu dönemin kapanışı kolay olmayacaktır.

DOST DÜŞMAN BİRBİRİNE GİRİYOR

Dost düşman birbirine girmiş ve masanın dertleri günden güne artmışken Tufan'ın akrabası olan Bicolar da aynı amaç etrafında tekrar bir araya gelerek Hızır'ın karşısına dikilmiştir.

FEYYAZ'IN HAİNLİĞİ ORTAYA ÇIKIYOR

Diğer yandan Çakırbeylilerin ve masanın güvenini kazanmak için oğlunun ölümüne dahi sessiz kalan Feyyaz'ın nasıl gözü kara bir hain olduğu da nihayet belli olur.

HIZIR GERÇEKLERİ ANLAYACAK MI?

Feyyaz'ın varlığının büyük bir tehdit oluşturduğunu henüz bilmeyen Hızır, asıl düşmanının burnunun dibinde olduğundan da bihaberdir.

HIZIR HEDEFTE!

Sevdiklerinin kaybına alışmaktansa, onlarla beraber olmak arzusu, yapacağı ölümcül planda etkili olacaktır. Herkes Hızır'ın kendini hedefe koyacağı planın karşısında dursa da o bildiğinden şaşmaz.

TİPİ'YE NE OLACAK?

Hızır'la aynı duygularla hareket eden Tipi de bu planın bir parçası olmak için elinden geleni yapacaktır.