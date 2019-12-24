Haberler Video Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a (EDHO) damga vuran an! Hızır Çakırbeyli Meryem'in öldüğünü öğrendi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a (EDHO) damga vuran an! Hızır Çakırbeyli Meryem'in öldüğünü öğrendi...

24.12.2019 23:42

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam 153. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. EDHO'nun Pazar günü yayınlanan fragmanında Hatice'nin "Meryem'i bir daha üzmeyeceksin" sözleri dikkat çekerken izleyicilerin aklına "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem geri mi dönüyor?" sorusu geldi. 3 sezon boyunca Deniz Çakır'ın canlandırdığı Meryem Çakırbeyli karakterinin diziye dönüp dönmeyeceği 153. bölümde netleşti. Bölümde Meryem Çakırbeyli'nin öldüğü ortaya çıktı. Hızır'ın oğlu Ömer annesinin vefat ettiğini babasına söyledi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Videoları