Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a (EDHO) damga vuran an! Hızır Çakırbeyli Meryem'in öldüğünü öğrendi... 24.12.2019 23:42

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu akşam 153. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. EDHO'nun Pazar günü yayınlanan fragmanında Hatice'nin "Meryem'i bir daha üzmeyeceksin" sözleri dikkat çekerken izleyicilerin aklına "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Meryem geri mi dönüyor?" sorusu geldi. 3 sezon boyunca Deniz Çakır'ın canlandırdığı Meryem Çakırbeyli karakterinin diziye dönüp dönmeyeceği 153. bölümde netleşti. Bölümde Meryem Çakırbeyli'nin öldüğü ortaya çıktı. Hızır'ın oğlu Ömer annesinin vefat ettiğini babasına söyledi.